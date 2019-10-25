تجربة رونالدو تُحفز يوفنتوس لعقد صفقة ضخمة

المواطن - مروة نبيل

يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي، لعقد صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نجاح تجربة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن نادي يوفنتوس ينوي الإنفاق الضخم على الصفقات في الصيف المقبل، ولكن مع تواجد عدة شروط، وذلك بعد الإيرادات الأخيرة التي حققها النادي بعد ضم رونالدو.

وأضاف الموقع الإيطالي أن نادي يوفنتوس لا ينوي إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.

ولفت “كالتشيو ميركاتو” إلى أن يوفنتوس ينوي إنفاق الأموال، ولكن في حالة العثور على اللاعب المناسب لارتداء شعار الفريق، ولديه القدرات التي تؤهله للتألق مع السيدة العجوز.

وأوضح الموقع الإيطالي أن هذا اللاعب يجب أن يكون شابًا وعلى أعتاب أن يصبح نجمًا، كما يمكن للسيدة العجوز بيعه مستقبلًا للاستفادة منه ماديًا.