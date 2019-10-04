تشييع الطالب حسين عسيري ضحية التدافع في مدرسة بجدة

تشييع الطالب حسين عسيري ضحية التدافع في مدرسة بجدة

2019/10/04
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أدى جموع المصلين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على الطالب حسين عسيري في جامع ابن القيم في جدة.

وكان مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة، الدكتور أحمد المالكي، أوضح أن طالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، وقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب، وتوفي خلال نقله إلى المستشفى، موضحًا أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحضر حشد كبير من ذوي الطالب ومنسوبي مدرسته من معلمين وزملاء العزاء في منزل والده بحي المنتزهات شرق جدة، حيث قدموا تعازيهم لوالده علي عسيري عقب دفنه.


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