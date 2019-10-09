تعرف على تفاصيل وإمكانيات PlayStation 5

المواطن - متابعة

أثارت شركة سوني موجة من التساؤلات بعدما حددت عام 2020 موعدًا لإطلاق الجيل الخامس من جهاز الألعاب الأشهر PlayStation 5 الذي ينتظره عشاق الألعاب الإلكترونية.

ومن المنتظر أن ينافس بلايستيشن 5 الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت إكس بوكس، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق في الفترة نفسها تقريبًا نهاية العام المقبل.

وتستهدف سوني إطلاق بلايستيشن 5 بحلول موسم الأعياد المقبل ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد لإضافة المزيد من الواقعية على تجربة اللعب.

وكانت شركة سوني أعلنت بشكل مفاجئ عن الجيل القادم من أجهزة ألعاب بلايستيشن على لسان المدير التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي جيم ريان عبر مدونة بلايستيشن الرسمية.

ومن المواصفات التي تم تسريبها عن جهاز PS5 الجديد أنه سيتمكن من تشغيل الألعاب بدقة عرض 8k وسوف يتمكن هذا الجهاز من تشغيل جميع ألعاب الإصدار السابق له بلايستيشن 4 وهذا الأمر سيسعد الكثير من محبي ألعاب الفيديو حيث لطالما طالبوا ببقاء ألعاب بلاي ستيشن 4 في الإصدار الجديد.

ويأتي الجهاز الجديد بمعالج ثماني النواة من شركة AMD استنادًا إلى تصميم Ryzen من الجيل الثالث بمعيارية 7 نانومتر مع وحدة معالج رسوميات Radeon Navi GPU لأفضل أداء ممكن.

ومن المحتمل أن يأتي الجهاز بسعة تخزين عشوائية 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت وسوف تكون ذاكرة التخزين العشوائية من نوع GDDR6 مع دعم تقنية الواقع الافتراضي VR التي تجعلك تمارس الألعاب كأنك بداخلها.

أما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية فلن تقل عن واحد تيرا بايت ومن المحتمل إطلاق نسخة بسعة 2 تيرا بايت أما الهارد ديسك المختص بالتخزين سوف يكون من نوع SSD الذي تفوق سرعة الهارد التقليدي أكثر من 5 مرات على أقل تقدير مما يعطيك أفضل سرعة في فتح وتشغيل الألعاب.

وسوف يمتلك جهاز PlayStation 5 عدد 6 مخارج لليو إس بي بالإضافة إلى تدعيمه لتقنية HDR وأقراص Blu-ray.

وبالنسبة للألعاب الجديدة والتي من المقرر إضافتها للجهاز فهي Open World واللعبة المكملة للعبة Horizon Zero Dawn ومن المحتمل إضافة لعبتي Call of Duty وFIFA 21.