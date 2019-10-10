تعرّف على الموعد الجديد لـ ديربي الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد ومباراة الاتحاد وأبها ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار لجنة المسابقات بتغيير موعد المباراتين بناء على إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يذكر أن مباراة الاتحاد وأبها في الجولة الثامنة ستُقام يوم 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الـ6:25 مساءً، بينما ستُقام مباراة الأهلي والاتحاد يوم الخميس 31 أكتوبر في تمام الساعة الـ7:50 مساءً بتوقيت المملكة.

وكان من المفترض إقامة ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة، ليتم تغيير الموعد من قبل لجنة المسابقات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السادس.