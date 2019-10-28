تغريدة حساب النصر تُثير غضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أثار حساب نادي النصر عبر تويتر غضب عشاق نادي الهلال بتغريدة نارية كتبها، وذلك بعد فوز النصر بالأمس في ديربي الرياض.

وكتب حساب النصر عبر تويتر: وين أمرابط لعب اليوم؟.

وانهالت الردود النصراوية على التغريدة ليقول البعض منهم إنه لعب في محيط أمرابط وقال الآخرون إنه لعب في حديقة أمرابط، في إشارة منه إلى تفوقه الكبير أمام الهلال عندما يخوض المباريات على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال حساب مشجع هلالي يحمل اسم محمد: مرابط لعب مباراتين في حديقته تعادل 2-2 وفاز 2-1 ولم يُسجل أي هدف، أما بالنسبة لعمر خربين فلعب مرتين أمام النصر في ملعب الملك فهد سجل 4 أهداف في مباراتين ولم نسمع عن حديقة خربين.

وأضاف الحساب: فرق الطموح بين الهلال والنصر، أنتم في نعمة ياهلاليين.

وقال الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان: “فوز أحد طرفي الديربي لا يقلل من الآخر نهائيًّا، فالفريقان عريقان ولكل منهما تاريخه.. مشكلة الهلال الأزلية تكمن في خط الدفاع، ولم تعالج حتى الآن، لا على مستوى الأظهرة ولا قلبَي الدفاع”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الليلة كانت ليلة فيتوريا، استحوذ على كل شيء وكانت تغييراته في محلها.. إمكانيات رازفان لوشيسكو أقل من أن يتولى تدريب الهلال”.

وأضاف: “غالبًا ما ترتقي مباريات النصر والهلال إلى مستوى عالٍ من الروح الرياضية داخل وخارج الملعب.. الهلال فريق كبير وصعب أن تعود أمامه لولا ضعف الخط الدفاعي لديه”.