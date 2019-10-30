تغريم الناقل الجوي 50 ألف ريال في هذه الحالة

تغريم الناقل الجوي 50 ألف ريال في هذه الحالة

2019/10/30
الساعة 10:30 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد إبراهيم الرؤساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل لـ”مبلغ 50 ألف ريال” على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وقال الرؤساء في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الحديث كثر عن مدى التزام شركات النقل الجوّي تجاه العملاء في منحهم حقوقهم.. لذا أنبه السادة المسافرين بأن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل لـ”مبلغ ٥٠ ألف ريال” على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

نشر الرؤساء أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء والتي جاء فيها أن المادة التاسعة عشرة من أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء تنص أنه في حال الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال لمخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

 

 


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