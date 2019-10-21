تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير محاور الطرق الرئيسية بالرياض

تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير محاور الطرق الرئيسية بالرياض

2019/10/21
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، عن المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك يرصد المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت الطرق التالية: “طريق الإمام محمد سعود بن عبد العزيز، طريق التخصصي، طريق الطائف، طريق العزيزية، طريق الأمير مساعد بن عبد الرحمن”.

وعن أهداف المشروع، أوضحت الوزارة أن هدفها توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية.

كما تتضمن أهداف المشروع التكامل مع برامج ومبادرات التحول الوطني “الرياض الخضراء” وتحسين المشهد الحضري للمدينة.


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