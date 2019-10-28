تكريم أعضاء لجنة التحكيم في جائزة التميز للإعلام الرياضي

المواطن - مروة نبيل

كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، أعضاء لجنة التحكيم في جائزة التميز للإعلام الرياضي.

ونشر حساب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تكريم عبدالعزيز الفيصل والشبانة لأعضاء لجنة التحكيم خلال حفل توزيع الجوائز المقام الآن.

وتضم لجنة التحكيم كلًّا من؛ محمد التونسي مدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية، وسليمان أبا حسين رئيس دار ميديا السعودية، وعبدالوهاب الفائز عضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين.

كما تضم اللجنة في عضويتها أيضًا؛ الدكتور علي دبكل رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، والإعلامي الرياضي عادل عصام الدين مدير القنوات الرياضية السعودية سابقًا، والإعلامي الرياضي صالح الحمادي.