تنبيه هام من المرور لقادة المركبات

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن اتباع تنبيهات الدورية على الطرق المغلقة يساهم في الحد من الاختناقات المرورية ويجنب قادة المركبات الوقوع في الازدحامات؛ وبالتالي وصول أسرع إلى وجهتهم.

كما شددت المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، على أن الاستخدام الصحيح لإشارات التنبيه الضوئية لتحذير السائقين الآخرين من مخاطر الطريق يساهم في تحقيق السلامة المرورية.

ولفتت إلى أن أفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات تكون لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.