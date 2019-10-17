توقيع عقد تطوير المرحلة الثانية من البنية التحتية في مرسية الرياض

المواطن - الرياض

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان عقدًا مع شركة “أنساب” للمقاولات العامة المتخصصة في مشاريع البنى التحتية، لتطوير المرحلة الثانية من البنية التحتية في مشروع “مرسية” شمال مدينة الرياض (أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين)، ويأتي هذا العقد ضمن تطلّعات الشركة لأن تكون “مرسية” وجهة سكنية مميزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن توقيع عقد التطوير للمرحلة الثانية من البنية التحتية في مشروع مرسية يشكل استمراراً للنهج المتواصل في تهيئة المشروع الضخم والفريد من نوعه على خارطة المشاريع الإسكانية في المملكة، كما يمثل استمراراً لدعم التقدم في عملية التطوير الشاملة للمشروع، مبيناً أن اختيار “أنساب” جاء لامتلاكها سجلاً حافلاً في تطوير البنى في مشاريع مماثلة، إضافة إلى معايير الالتزام التي تتميز بها الشركة فيما يتعلق بالتنفيذ والجودة والتسليم ضمن الإطار الزمني المحدد.

من جهته، عبر المدير العام لـ “أنساب” سعد العتيبي عن سعادته بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، مشدداً على حرص العاملين في أنساب على لمس احتياجات العملاء دائمًا، والسعي لتحقيق رضاهم الذي يشكل لديهم أولوية قصوى، مؤكدًا تطلع الشركة على أن تكون الرائدة في مجال البنية التحتية، وسعيها أن تصبح جزءًا هامًا في الحركة التنموية.

ويمثل مشروع “مرسية” مدينة عصرية باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية شمال العاصمة الرياض، حيث يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية في بيئة سكنية راقية وبالقرب من الأماكن الحيوية لتناسب رغبات المستفيدين، إذ يوفر المشروع نحو 4720 فللاً وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 320 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال وقسط شهري قدره 1666 ريالاً، كما يوفر المشروع 572 شقة بأسعار تنافسية تبدأ من 299.250 ريالًا، وقسط شهري ميّسر يبدأ من 899 ريالاً، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، مما يجعل من المشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات تم تصميمها بأسلوب فريد.

ويضم مشروع مرسية وادياً اصطناعياً في وسط المشروع، إضافة إلى توفيره لمسطحات خضراء، وحدائق عامة روعي فيها تحقيق البيئة السكنية العصرية التي تتوافق مع متطلبات جودة الحياة، كما يضم العديد من المرافق التجارية المقسمة إلى تجمعات تتوسط المناطق السكنية لتوفير الاحتياجات اليومية للسكان، إلى جانب مضمار دراجات، ومواقع أخرى مخصصة للجهات الحكومية، كما يتضمن المشروع مساجد وممشى وأندية رياضية، إضافة إلى العديد من المرافق التعليمية لكافة الشرائح العمرية، ومراكز صحية وإسعافية وفروع مصرفية ومركز أمني وآخر للدفاع المدني، كما يوفر نظم الري والصرف الصحي، وخدمات الصيانة للسكان.