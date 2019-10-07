تويتر تطلق تقنيات جديدة لإخفاء التغريدات

المواطن - متابعة

أعلنت شبكة التدوين تويتر عن طرح تقنيات جديدة للمرة الأولى عبر منصتها، والتي تجعل إخفاء التغريدات أمرًا سهلًا.

وتتيح التقنيات الجديدة للمستخدمين بإخفاء وحظر كل الرسائل أو الردود أو التغريدات المسيئة، كما تساعد تلك التقنيات على إخفاء الردود السلبية، التي قد يتلقاها المستخدم على أي تغريدات خاصة به، وأدوات أخرى للتعامل مع الرسائل المسيئة أو غير اللائقة أو التعليقات الأكثر عدوانية.

وتسمح تويتر بإبقاء تلك التغريدات في مجلد منفصل يمكن أن يشاهدها المستخدم في وقت لاحق.

وأطلقت تويتر على التقنية الجديدة اسم “تويت هايدينغ”، والذي يعمل على تصفية “الرسائل المباشرة”، كما يمكن إيقاف وصول تلك الرسائل بشكل نهائي عن طريق تفعيل خاصية جديدة أيضًا.

ولتفعيل تلك الخاصية، يمكن فتح تطبيق تويتر أو الموقع على المتصفح، ثم الضغط على أيقونة الرسائل الموجودة على شكل “مغلف”.

ثم حدد طلبات الرسائل، وانقر على خيار “إظهار”، وسيعرض لك خيارات عديدة، سواء بعرض “محتوى مسيء”، أو الاكتفاء بفتح الرسائل “غير المسيئة”.

ثم اختر خيار “الاحتفاظ” أو “حذف” تلك الرسائل المسيئة، أو حذف تلك الرسائل إلى سلة المهملات على يمين الشاشة.

ويمكنك أيضًا في تقنية جديدة، إخفاء الردود على تغريداتك، إذا كان هناك رد على تغريدك ترى أنه سلبي أو غير محترم؛ يمكنك الآن إخفاؤه في الرد، عن طريق تحديد السهم لأسفل في زاوية التغريدة.