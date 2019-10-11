تويتر تعتذر لعملائها.. تعرف على السبب

تويتر تعتذر لعملائها.. تعرف على السبب

2019/10/11
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدرت شركة تويتر اعتذارًا، بسبب استخدامها “عن غير قصد” أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.

وقالت الشركة في بيان: “اكتشفنا أخيرًا أنه عندما قدمتم عناوين بريدكم الإلكتروني، أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما استخدمت هذه البيانات عن غير قصد، لأغراض الدعاية”.

وأوضحت: “كان هذا خطأً ونعتذر عنه”، مضيفة: “لا يمكن تحديد على وجه التأكيد عدد الذين تأثروا” بذلك.

وشددت الشركة على أنها لم تُشارك أي بيانات خارجيًّا مع الغير، وعلى حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر الماضي.

وقالت: “آسفون للغاية لهذا، واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأً من هذا القبيل مرة أخرى”.


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