تويتر تعتذر لعملائها.. تعرف على السبب

المواطن - متابعة

أصدرت شركة تويتر اعتذارًا، بسبب استخدامها “عن غير قصد” أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.

وقالت الشركة في بيان: “اكتشفنا أخيرًا أنه عندما قدمتم عناوين بريدكم الإلكتروني، أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما استخدمت هذه البيانات عن غير قصد، لأغراض الدعاية”.

وأوضحت: “كان هذا خطأً ونعتذر عنه”، مضيفة: “لا يمكن تحديد على وجه التأكيد عدد الذين تأثروا” بذلك.

وشددت الشركة على أنها لم تُشارك أي بيانات خارجيًّا مع الغير، وعلى حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر الماضي.

وقالت: “آسفون للغاية لهذا، واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأً من هذا القبيل مرة أخرى”.