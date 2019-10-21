جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول ببرامج الدراسات العليا

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ وذلك في الفترة من 3 / 5 / 1441هـ وحتى تاريخ 1 / 6 / 1441هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعود بن مستور السلمي أن اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم هو متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية علمًا بأن صلاحية الاختبار (5) سنوات والدرجة المطلوبة هي (65) كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه – ماجستير)، كما أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل – الآيلتس – كفايات اللغة الإنجليزية) هو متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه (عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية) ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول والاختبارات المعتمدة للغة الإنجليزية والدرجات المطلوبة يُرجى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني .

وأكد السلمي أن على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية (غير جامعة الملك عبدالعزيز) الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المشار إليها أعلاه، حيث لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني .

وأشار الدكتور السلمي إلى أن عمادة الدراسات العليا وبدعم وتوجيه من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي تحقق بهذا طموح وتطلّع الراغبين في إثراء معارفهم والاستزادة والنهل من مناهل العلوم والآداب المختلفة وتعزيز التنمية الثقافية والفكرية والأدبية متمنياً للمتقدمين لهذه البرامج التطوير العلمي والمزيد من النجاح والإنجاز.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول يمكن زيارة موقع العمادة على الانترنت: (هنا الرابط).