جامعة تبوك تنشئ أول أكاديمية أمن معلومات في الشرق الأوسط

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أنشأت جامعة تبوك أول أكاديمية (فورتي نت) والمختصة في أمن المعلومات، وذلك على مستوى الشرق الأوسط، ليكون مقرها بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة.

وكانت الجامعة قد وقعت اتفاقية مع شركة فورتينت Fortinet المتخصصة عالمياً في أمن المعلومات، وذلك لتقديم برامج أكاديمية فورتينت في أمن الشبكات، وكيفية التعامل مع مخاطر الاختراق وتجنبها والسيطرة عليها، بالإضافة إلى توقع التهديدات والعمل على الوقاية منها.

الجدير بالذكر أن جامعة تبوك تعد الجامعة الأولى في المملكة التي تحظى بهذه الشراكة القوية مع شركة فورتينت Fortinet الرائدة، والتي بدورها ستوفر شهادات معتمدة دولياً في مجال الأمن السيبراني.

يضاف إلى ذلك أنّ جامعة تبوك هي أول جامعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط تدرس علوم أكاديمية فورتينيت لأمن المعلومات.

وقال عميد عمادة تقنية المعلومات، الدكتور سعد المطيري: نحن فخورون بأن نكون أول جامعة في المملكة والشرق الأوسط تدرس علوم أكاديمية فورتينيت لأمن المعلومات، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة للمساعدة في بناء قوة عاملة وقوية قادرة على تلبية متطلبات الشركات، والمساهمة في زيادة عدد المهنيين المهرة بمجال أمن الشبكات.

وتابع: نحن في الجامعة نلعب دوراً مهماً في بناء مهن الأفراد وتشكيلها، ونعمل على تهيئة الطلاب وتشجيعهم لبناء حياة مهنية متخصصة في أمن الشبكات، مؤكداً أن إنشاء الأكاديمية أتى لسد النقص العالمي في خبراء الأمن السيبراني، وبناء قوة عاملة ماهرة في جميع جوانب شركة فورتينت المتكاملة، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب والحصول على شهادات معتمدة.