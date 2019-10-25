جروس يستهدف تحطيم رقم كالديرون

المواطن - مروة نبيل

تأمل جماهير النادي الأهلي في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدرب السويسري كريستيان جروس في ولايته الجديدة مع الراقي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تعاقدت مع جروس خلفًا للمدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأول بسبب تراجع النتائج.

وسبق أن حقق المدرب السويسري كريستيان جروس نتائج مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقاده لتحقيق العديد من البطولات، ومنها الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك وكأس ولي العهد.

ويملك جروس نسبة فوز كبيرة في الدوري السعودي للمحترفين بـ69%، ويسبقه فقط المدير الفني الأرجنتيني غابرييل كالديرون الذي حقق نسبة فوز وصلت إلى 72%، وذلك بين المدربين الـ14 الذين خاضوا 50 مباراة على الأقل في البطولة.

وقاد المدرب السويسري جروس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز في 51 مباراة، وتعادل 18 مرة، وخسر 5 مواجهات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وستكون مباراة الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأولى التي يقودها جروس بعد عودته.