جمهور الهلال يُحفز نجومه بـ Blue Power

المواطن - محمد سمعه

قرر جمهور نادي الهلال تجهيز تيفو من نوع خاص، استعدادًا لمباراة النصر اليوم في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر حساب منبر الهلال عبر تويتر أن الجمهور الهلالي سيرفع تيفو BP اختصارًا لكلمة Blue Power ويعني القوة الزرقاء كتحفيز للاعبي الهلال من أجل الانتصار على النصر.

وفي السياق ذاته، أعلن حساب المدرج النصراوي التابع لمشجعي النصر عن أن جماهير أصفر العاصمة سترفع تيفو” كبير الرياض” ردًا على تيفو القوة الزرقاء من قبل مشجعي نادي الهلال.

وأظهر صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر رد فعله، وذلك بعد إعلان شركة صلة سحب التذاكر التي تم بيعها لجماهير الهلال بالخطأ قبل لقاء الديربي اليوم الأحد بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: تابعنا باهتمام الخلل في توزيع التذاكر منذ بدايته، وحصلنا على حقنا بالكامل وهو ٣٠% من سعة الملعب، أشكر هيئة الرياضة والرابطة على سرعة دعمهما، كما أشكر الإخوة في صلة الأخ هشام اللحيدان وعلاء عبد الربه وعبدالله الضويحي، وشكري لأخي عبدالرحمن الحلافي على جهدهم المبذول لحل الأزمة.

وأضاف السويكت: أشكر جمهور الشمس الاستثنائي على الدعم اللامحدود للكيان، وتقديرًا لوقفتهم الصادقة ستوزع التذاكر المستردة من شركة صلة مجانًا في متجر النادي عند الساعة الثانية ظهرًا، فلنا الانتصار والتوفيق والبطولات بإذن الله تعالى.