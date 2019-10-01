جوميز يتصدر ترتيب هدافي أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل جوميز هدفين خلال مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويحتل صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019 بالتساوي مع لاعب الوحدة الإماراتي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا.

ويملك جوميز فرصة للتتويج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أن رصيد دي سوزا تجمد عند 9 أهداف فقط، بعدما ودع الوحدة الإماراتي منافسات البطولة القارية من الدور ثمن النهائي.

وقاد جوميز الزعيم للفوز في مباراة الهلال ضد السد القطري التي أُقيمت على ملعب “جاسم بن حمد”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، برباعية مقابل هدف.

وسجل جوميز هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يُحرز هدفين في مباراة الهلال ضد السد القطري في الدقيقتين 33 و60، وسجل علي آل بليهي هدفًا في الدقيقة 45، واختتم أهداف الزعيم، النجم محمد الشلهوب في الدقيقة 67.