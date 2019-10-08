حالة الطقس غير مستقرة.. ولا أنباء عن تعليق الدراسة غدًا

المواطن -الرياض

طالب العديد من أولياء الأمور والطلاب بضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء بعد إعلان الأرصاد عن استمرار توقعاتها بهطول أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية.

واستغرب الأهالي من تعليق الدراسة في بعض الأيام بعد توجه الطلاب إلى المدارس والمخاطرة بالخروج في الأجواء الصعبة داعين إلى أن يتم الإعلان عن تعليق الدراسة في اليوم السابق خاصة وأن توقعات الأرصاد حول حالة الطقس يتم الإعلان عنها مبكرًا.

أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى “50 كم/ساعة” أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة “قد تكون رعدية” على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.

حالة الطقس الأربعاء

وحول طقس الغد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية. في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

الدفاع المدني يحذر

من جهتها دعت مديريات الدفاع المدني في العديد من مناطق المملكة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

قواعد تعليق الدراسة

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

يذكر أن وزارة التعليم أسندت قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني.

وقررت الوزارة أن يكون تعليق الدراسة محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.