حالة جوية غير مستقرة حتى نهاية أكتوبر

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن يستمر تأثر المملكة وعدد من الدول المجاورة بأحوال جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال مركز طقس العرب إن هذه الحالة نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًا من شمال غرب المنطقة بالتزامن مع اندفاع لتيارات رطبة من نواحي بحر العرب ولداخل الجزيرة العربية ينتج عنها تشكل حالات ماطرة وانخفاض الحرارة في بعض المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.