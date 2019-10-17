حدث غير مسبوق في الرياض الليلة .. مسيرة استعراضية لـ١٥٠٠ شخص ومفاجآت

المواطن - الرياض

سيشهد موسم الرياض تظاهرة عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط اليوم الخميس 17 أكتوبر، وذلك بمسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة الرياض بوليفارد سيشارك فيها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها المواطن والمقيم والزائر.

مشهد غير مسبوق

وستفتح المدرجات والمواقف التي بُنيت خصيصاً لهذه المسيرة بعد صلاة المغرب، وستبدأ المسيرة في تمام الساعة 9:00 مساءً بمشهدٍ غير مألوف، إذ ستعيش منطقة “الرياض بوليفارد” لمدة ساعة ونصف كرنفالاً ترفيهياً مليئاً بالأجواء الاستعراضية والفنية العالمية الممتعة، والتي ستشكل بدورها عامل جذب سياحي للزوار من خلال التعاون مع فرق فنية متخصصة في مجال الاستعراض. وبعد انتهاء العرض في الساعة 10:30 مساءً، سيتم افتتاح عروض النافورة ومنطقة المقاهي والسينما الخارجية.

عرض الألعاب النارية

وستكون المنطقة بالكامل متاحة للجميع، إذ سيتمكن الزائر من مشاهدتها بكل وضوح من مكانه وهو في المدرجات، كما سيتخلل المسيرة أيضاً عرضٌ للألعاب النارية. وسيكون هناك العديد من الخدمات المصاحبة للمسيرة، مثل: المصلى، ودورات المياه، وعربات الطعام، وعيادة ميدانية للإسعافات الأولية، وغيرها الكثير من الخدمات.

9 فعاليات لجميع الفئات

وتمتد منطقة الرياض بوليفارد على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، حيث ستشهد هذه المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات، أبرزها مسيرة الافتتاح، والسينما الخارجية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والغنائية والفنية المليئة بالحماس والإثارة، إلى جانب المطاعم المتنوعة. كما ستضم منطقة “الرياض بوليفارد” مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.

نقلة ترفيهية

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا، وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.