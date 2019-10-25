حديث الشارع اللبناني.. سمير صفير يتعدى لفظيا على مراسلة

المواطن - الرياض

“تهجم وسباب ومطالبات بالاعتذار”، هذا كان ملخص ما جرى من الملحن اللبناني سمير صفير مع مراسلة القناة اللبنانية “إم تي في” جويس عقيقي بعد مشادة كلامية من العيار الثقيل بينهما تجاوز فيها سمير ليسب القناة في شخص المراسلة أمام تصدي المتابعين له حتى لا يتمادى.

المشهد رصدته عدسة القناة اللبنانية إذ كانت تستعد المراسلة للإدلاء برسالتها مباشرة على الهواء بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث أوضح الفيديو توجّه صفير إلى عقيقي بعنف قائلا: “أريد التكلّم قبلك حتى لو كانت تتكلم في رسالتها، مش هنّي هيك بيعملوا أنا بدّي أعمل هيك”، قبل أن يتطاول بقوله: “بكفّي …..، أنتم سلطة رابعة؟!”.

كلمات الملحن أثارت غضب المراسلة لتنفجر في وجهه: “عيب عليك توجه هذا الكلام لإلي”، قبل أن يمنع المتواجدون الصدام الوشيك بين الطرفين، فيما تقدم مسؤول بالتيار الوطني الحر باعتذار للمراسلة والقناة عما بدر من الملحن الشاب في حقهما.