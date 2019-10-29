حرس الحدود يساعد إماراتيًّا نفد وقود مركبته في الشرقية

المواطن - الشرقية

قدم رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، المساعدة لمواطن إماراتي مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، تضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود 994، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان، ويطلب المساعدة.

وأضاف: أنه على الفور، تم توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، بعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.