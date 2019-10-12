حرس الحدود يكشف كواليس تعرض ناقلة إيرانية لكسر نتج عنه تسرب نفطي
أغلقت نظام التتبع الآلي ولم ترد على اتصالات مركز التنسيق 

حرس الحدود يكشف كواليس تعرض ناقلة إيرانية لكسر نتج عنه تسرب نفطي

2019/10/12
الساعة 2:36 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه عند الساعة ( 11:47 ) من يوم الجمعة 12 / 2 / 1441 هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة ( Jeddah Radio ) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة ( Sabiti ) والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ “كسر”، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.
وعند الساعة ( 15:50 ) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الاسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.
وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

 


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