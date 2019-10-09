حمدالله يكتب قصة النهاية مع منتخب المغرب

المواطن - محمد سمعه

رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر الانضمام لمعسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي، حيث يستعد المنتخب المغربي لمواجهة ليبيا والجابون يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري.

وكان المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب أكد أنه استدعى حمدالله لمعسكر منتخب أسود الأطلس الحالي، مضيفًا أن حمدالله رفض الانضمام لمعسكر أسود الأطلس.

وأكد خليلوزيتش أنه لن يستدعي حمدالله للمنتخب المغربي مجددًا مضيفًا أن من يرفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده لن يُفكر فيه.

يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى لحمدالله حيث انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت بمصر، مما جعل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستبعده من قائمة المغرب التي شاركت في البطولة.

وعانى حمدالله مؤخرًا من هبوط في المستوى مع نادي النصر منذ انطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.