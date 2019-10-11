حمد الله حول العودة لمنتخب المغرب: أُرحب في أي وقت

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، على أنه لا يمانع العودة للمنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث حمد الله قائلًا: هناك سوء تفاهم بسيط بيننا، حدث أثناء الاتصال مع مصطفى حجي المدرب المساعد، وبالنسبة لي أرحب بالعودة إلى منتخب المغرب بالفترة المقبلة، إذا تم استدعائي من جديد.

وكان حمد الله أكد أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي سابقًا ومدرب المنتخب السعودي الحالي عامله بشكل سيئ في معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019؛ مما جعله يقرر الانسحاب من معسكر أسود الأطلس.

وكشف مصطفى حجي مساعد المدرب في الجهاز الفني لأسود الأطلس في وقت سابق، أن المدير الفني استدعى حمد الله، لكن الأخير رفض بحجة عدم استعداده للانضمام إلى أسود الأطلس.

وجاءت تصريحات مصطفى حجي ردًّا على رسالة حمد الله التي قالها عبر حسابه في الإنستجرام حيث قال بأنه لم يتلقَّ أي دعوة من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في الفترة الحالية.

وكان المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أكد خلال مؤتمر صحافي أنه استدعى حمد الله لمعسكر منتخب أسود الأطلس الحالي، مضيفًا أن حمد الله رفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

وأكد خليلوزيتش أنه لن يستدعي حمد الله للمنتخب المغربي مجددًا، مضيفًا أن من يرفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده لن يُفكر فيه.