خالد بن سلمان: آن الأوان للوقوف صفًا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني

المواطن -الرياض

أكد نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان أن حديث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل نظام الملالي الأزمة واستمر في تأجيجها.

وحول إلقاء إيران تهمة مهاجمة منشآت أرامكو على الحوثيين، قال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات غبر تويتر: يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربًا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد.

وتعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف التي زعم فيها أن إيران لم تهاجم أرامكو وأن الحوثيين من قام بذلك قال نائب وزير الدفاع: ها هو وزير خارجية النظام الإيراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن.

وختم سموه بالقول: آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفًا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى.