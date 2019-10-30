خطة إدارة #الاتحاد لمفاجأة #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

جهزت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطتها من أجل تحقيق الفوز على الجار الأهلي في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت تقارير صحافية أن إدارة الاتحاد ستمنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافآت مضاعفة في حال الفوز على الأهلي خاصة أن العميد يسعى لتحسين مركزه في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق ذاته، طالب المدرب الوطني محمد العبدلي لاعبي الاتحاد بضرورة القتال والمنافسة بشراسة في مباراة الأهلي لحصد النقاط الثلاث.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت لتدريب الفريق الأول حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكانت إدارة الاتحاد نفت اهتمامهما بالتعاقد مع الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لـ الأهلي المصري.

وستُقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستنقل قناتا KSA SPORTS 1 HD و KSA SPORTS HD 2 مباراة الأهلي والاتحاد.

وقبل مواجهة الأهلي، يحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اتخذ قرارًا بإقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول عقب الخسارة من نادي الوحدة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.