خطوة حاسمة ضمنت عودة جروس وإنقاذ الأهلي .. تعرّف عليها

خطوة حاسمة ضمنت عودة جروس وإنقاذ الأهلي .. تعرّف عليها

2019/10/16
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

بذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع كريستيان جروس حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي قال قبل تعاقد الأهلي مع جروس بشكل رسمي: إدارة الأهلي قررت دفع 3 ملايين يورو بدلًا من مليوني و400 ألف يورو.

وأضاف الحميدي: إدارة الأهلي وافقت على طلبات جروس ولم ترفضها؛ وذلك بسبب اقتناع إدارة أحمد الصائغ بأن جروس هو رجل المرحلة في الأهلي حاليًّا.

وقيل إن جروس اشترط الحصول على مليوني يورو كمقدم للعقد هو ما جعل إدارة الأهلي تُقدم على الخطوة الحاسمة التي مكنت جروس من الموافقة على تدريب الراقي.

وأبدى أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، سعادته البالغة بعد نجاح إدارة الراقي في التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وكتب أحمد الصائغ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: الحمد لله، قلت لكم أجيبه يعني أجيبه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو بعنوان “i’m coming home” في إشارة إلى نجاح إدارة الأهلي في التعاقد مع جروس.


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