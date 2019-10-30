دافوس الصحراء يواصل فعالياته بحضور قادة وصناع قرار عالميين

المواطن - الرياض

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثالثة لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″ دافوس الصحراء، بمشاركة وحضور مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار ومديرين تنفيذيين ماليين كبار وقادة سياسيين.

وشهدت فعاليات اليوم الأول توقيع العديد من الاتفاقيات لصالح شركات سعودية بمليارات الدولارات؛ ما يعكس حجم الإقبال على الاستثمار في السوق السعودي، حيث أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، في افتتاح المؤتمر، أن عدد المشاركين تضاعف منذ الجلسة الأولى.

300 متحدث من 30 دولة:

ويشارك قرابة 300 متحدث من 30 دولة، بينهم مسؤولون أمريكيون ورؤساء مصارف وصناديق مالية سيادية في مبادرة مستقبل الاستثمار، فيما وقعت المملكة 23 اتفاقًا بقيمة 15 مليار دولار في المؤتمر، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للاستثمار أمس.

وتشمل الاتفاقات اتفاقًا استثماريًا بقيمة 120 مليون دولار بين الهيئة العامة للاستثمار وبي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية، واستثمارًا بقيمة 700 مليون دولار بين الهيئة ومودلر ميدل إيست، حيث تسعى الشركتان لتطوير عملياتهما في المملكة.

كما أعلنت شركة أرامكو توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية خلال المؤتمر.

جدول أعمال غني:

ويشمل برنامج “دافوس الصحراء” جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 47 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية تجيب عن تساؤلات واستفهامات استراتيجية عن وضع الاقتصاد والاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.