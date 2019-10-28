درس #النصر قد يُنقذ #الهلال من فخ الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي النصر درسًا مهمًا لجاره الهلال، بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف أمس الأحد في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الجمهور الهلالي انتقد غرور لاعبيه وتعاليهم على الكرة، بجانب عدم تقديمهم لأي مردود فني يُطمئن قبل مواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبدى الناقد الرياضي صالح الطريقي تأييده لرأي معظم الجماهير الهلالية حيث قال عبر حسابه في تويتر: الهلال كان يحتاج لصفعة من النصر، عله يستيقظ من أوهامه التي صنعها له إعلامه الساذج وأنه فريق أوروبي.

وأضاف الطريقي: وربما هذه الصفعة تجعله يحقق بطولة آسيا شريطة أن يلعب “غوميز” فالهلال بدونه يفقد نصف قوته.

وأصبحت الأخطاء الدفاعية لنادي الهلال هاجسًا يتسبب في خوف عشاقه، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم التاسع من نوفمبر المقبل.

وتكررت الأخطاء الدفاعية بشكل ملحوظ لنادي الهلال خلال خمسة أيام فقط، حيث خسر الهلال من السد القطري برباعية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي، وخسر بالأمس من نادي النصر في دوري المحترفين بعد خطأ من الحارس عبدالله المعيوف واللاعب محمد البريك لاعبي الهلال.

وإذا تكررت الأخطاء فقد يُحرم الهلال من لقب دوري أبطال آسيا الذي طال انتظاره لمدة 19 عامًا.

وفي هذا الشأن، علّق الناقد الرياضي أحمد المصيبيح قائلًا: الهلال ليس لديه دفاع الأظهر تتقدم دون احترافية، وبهذه الأخطاء الدفاعية لن يفوز الهلال بكأس آسيا.

وأضاف المصيبيح: الهلال لا يملك فقط إلا المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو أما الباقي فيمثل مشكلة للفريق.