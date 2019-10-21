دورة متقدمة في الاستثمار الرياضي لأندية المحترفين والدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين دورة رياضية متقدمة في الاستثمار الرياضي بالتعاون مع معهد الأعمال الرياضية SBI، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال الفترة من 26/ 27 أكتوبر الجاري.

وتستهدف الرابطة من خلال هذه الدورة الرؤساء التنفيذيين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث وجهت الدعوة لهم في وقت مبكر، لإتمام عملية التسجيل إلكترونيًا.

ومن جهته، أوضح مدير العلاقات الدولية بالرابطة، عبدالعزيز القحطاني، أن هذه الدورة التي تستمر ليومين تعتبر فرصة جيدة للأندية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، ومواجهة التحديات الحالية في كرة القدم، وفهم كيفية وآلية تحقيق أعلى إيرادات ممكن لأندية دوري المحترفين.

وأوضح أن الدورة تتضمن العديد من ورش العمل، ستتناول تحليل البيئة التجارية لكرة القدم الحالية، وتوليد الإيرادات وتطوير الأعمال في صناعة كرة القدم، بجانب فهم الرعاية وإدارة الرياضيين، وقيمة العلامة التجارية للاعبي الكرة للمحترفين محليًا ودوليًا، وإدارة الأحداث الاستراتيجية والتحول الرقمي في صناعة اللعبة.

وشدد القحطاني على أن الدورة التدريبية تأتي ضمن حرص الرابطة على تطوير الجانب الاستثماري في الأندية، لزيادة مداخيلها من جهة، وتنويع واكتشاف مصادر الدخل من جهة أخرى، ما يعود بالنفع على الأندية والرياضة بشكل عام.

واختتم مدير العلاقات الدولية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تصريحاته قائلًا: “أهيب بالأندية إكمال عملية التسجيل الإلكترونية لتعم الفائدة لأندية المسابقات السعودية التي تشرف عليها الرابطة”.