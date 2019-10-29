دوري الدرجة الأولى.. انتصاران و3 تعادلات

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق انتصارين و3 تعادلات.

ولعب القادسية ضد الثقبة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وخيم التعادل بدون أهداف أيضًا على مباراة أُحد والجيل التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 على نتيجة مباراة حطين ضد الشعلة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، وسجل مصعب رضي ثنائية أصحاب الأرض في الدقيقتين 72 و75، وأحرز هدفي الضيوف خالد غرسلاوي ومحمد العنزي في الدقيقتين 14 و90.

وتمكن الباطن من استغلال عاملي الأرض والجمهور، وفاز على نجران بنتيجة 3/ 1، وسجل ثلاثية الفريق السماوي ضيف الله القرني، عبدالعزيز آل شريد وحسن شراحيلي في الدقائق 32، 78 و88، وسجل كارلوس كابيتي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 56.

ونجح جدة في الفوز على مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، وسجل ثنائية الفريق الضيف تركي الخضير وسوريا إبراهيم في الدقيقتين 6 و47، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض، لويز إدواردو في الدقيقة العاشرة.