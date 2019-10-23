دوري محمد بن سلمان .. مباراتان تُدشنان الجولة الثامنة وديربي الهلال والنصر أحلى ختام

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الخميس بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والعدالة، حيث تبدأ في السادسة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية التي تنطلق غدًا فستكون بين فريقي الشباب والوحدة، حيث تُقام في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وتتواصل مباريات الجولة الثامنة يوم الجمعة بمباراتين، وهما “الفيحاء ضد الفتح، ضمك ضد الرائد”.

أما يوم السبت 26 أكتوبر فيشهد إقامة مباراتي التعاون والفيصلي ومباراة الأهلي والحزم.

وسيكون ختام الجولة الثامنة يوم الأحد المقبل بمباراتين، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتحاد وأبها، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال والنصر في ديربي العاصمة الذي يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

من ناحية أخرى، يحاول نادي النصر خلال الفترة الحالية تجهيز مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك من أجل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتخذ الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًّا قرارًا مهمًّا بشأن اللاعب النيجيري وهو تأجيل عودته للتدريبات حتى الحصول على أشعة الرنين.

وفضّل الجهاز الطبي عدم التسرع بإشراك أحمد موسى في التدريبات خوفًا من تفاقم الإصابة له.

ووعد عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر لاعبي العالمي بمنحهم مكافآت تصل إلى 660 ألف ريال في حال نجحوا في الفوز على الهلال، ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.