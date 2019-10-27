ذكريات مؤلمة في تاريخ مباريات الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباريات سابقة بين الهلال والنصر العديد من الذكريات الصادمة والمؤلمة على الفريقين وذلك بسبب تعرض نجوم الفريقين لمواقف صعبة أثناء المباريات.

ويُعتبر من ضمن المشاهد الخطيرة التي لا يُمكن نسيانها من قبل الجمهور النصراوي، تعرض النجم ماجد عبدالله لإصابة خطيرة في إحدى مباريات النصر والهلال في عام 1997، حيث بلع لسانه بعد احتكاكه مع لاعب الهلال عبدالله شريدة ونُقل على إثرها إلى المشفى ثم أصبح بخير بعد ذلك.

وتعرض المدافع عبدالله شريدة أيضًا خلال مباراة للنصر والهلال في عام 1997 لحادثة بلع اللسان بعد ارتطامه بأحد لاعبي نادي النصر في الرأس.

مشهد مثير أيضًا لا يُمكن نسيانه وهو إلغاء الحكم لهدف سجله اللاعب خميس العويران لمصلحة الهلال في شباك النصر، ووقتها اعترض صالح النعيمة إداري الهلال على قرار الحكم؛ مما تسبب في منع النعيمة بعد ذلك من الدخول لأي منشأة رياضية نتيجة اعتراضه الشديد.

وفي عام 2006 تكرر الأمر ذاته مع نادي النصر بعدما ألغى حكم لقاء الهلال والنصر هدفًا سجله اللاعب طلال المشعل لمصلحة نادي النصر؛ مما تسبب في اعتراضات كثيرة من قبل لاعبي النصر حتى توقف اللقاء لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

وفي عام 2015 خلال أحد لقاءات الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي فاز النصر بهدف دون رد، وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من نادي الهلال؛ مما سهّل هذا من مهمة النصر في حصد النقاط الثلاث.

يذكر أن مباراة اليوم بين الهلال والنصر تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.