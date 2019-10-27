رئيسا #الهلال و #النصر يتفقان على الصمت إعلاميًا للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعه

دائمًا تشهد مباريات ديربي الهلال والنصر تصريحات نارية وتغريدات مثيرة من قبل رؤساء أندية الهلال والنصر خلال السنوات السابقة، لكن الحال اختلف بوصول فهد بن نافل لكرسي رئاسة الهلال وصفوان السويكت لكرسي رئاسة النصر.

ومن اللافت أن فهد بن نافل وصفوان السويكت لم يُطلقا أي تغريدات مثيرة أو تصريحات نارية قبل مباراة اليوم الأحد حيث يبدو أن الرئيسين اتفقا على الصمت الإعلامي وترسيخ حالة من الهدوء قبل المباراة منعًا لزيادة التعصب بين جمهوري كبيري الرياض.

ما شُوهد حاليًا يختلف عما حدث في الموسم الماضي، حيث كانت هناك مشاكسات بين الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق وسعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق.

وكان سعود آل سويلم قال في تغريدة شهيرة عن نادي الهلال: “جمهور الجيران في نادي الهلال قدم تيفو جميلًا اليوم، ملاحظتي الوحيدة أول مرة أشوف سمك قرش حاطط روج، ولكن بداية جيدة للأزرق، وبإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل”.

ورد محمد بن فيصل على تغريدة آل سويلم قائلًا: “أوجه التحية إلى سعود آل سويلم وسنُعلم رئيس النصر كيف يتم وضع الروج على أرض الملعب بالفوز بالخماسيات وأيضًا سأنافسه في مزاين الإبل”.

وكان الأمير عبدالرحمن بن سعود رئيس النصر الراحل اشتهر بإطلاق التصريحات النارية ضد نادي الهلال حيث قال ذات مرة: أنصح إخواني الهلاليين أن يقضوا إجازة سعيدة بعيدًا عن المباراة لأنهم سيجدون ما لا يسرهم، بسبب عطاء النصر وإخلاصه ووقفة الجماهير معه، التي لن تُصد ولن تُرد بإذن الله.