رئيس هيئة الرياضة يتابع تطوير ملعب الملز

المواطن - مروة نبيل

تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عقب اكتمال أعمال التطوير.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للأمير عبدالعزيز الفيصل وهو يتفقد ملعب الملز، ويتأكد من جاهزيته التامة لاحتضان المباريات.

وأوضح حساب هيئة الرياضة، أن أعمال التطوير الموسعة في ملعب الملز شملت أرضية الملعب والمضمار، بالإضافة إلى تجديد غرف اللاعبين والحكام والمركز الإعلامي والساحات الخارجية.

وتم إغلاق ملعب الملز خلال الفترة الماضية، من أجل أعمال الصيانة وتطوير أرضيته، بعد إزالة جزء كبير منها، ومن المتوقع أن يعود إلى استضافة المباريات خلال الفترة المقبلة.