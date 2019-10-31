ردوا ليان لأمها .. قصة حزينة استمرت 6 سنوات وتنتظر الحل!

المواطن - الرياض

“ردوا ليان لأمها”، مطلب رفعه مواطنون ومقيمون اليوم الخميس متفاعلين مع سيدة مطلقة حكت معاناتها مع طليقها حيث خسرت حضانة ابنتها ولم ترها منذ ست سنوات.

وبحسب ما ذكرت أم ليان، صدر بحقها حكم قضائي بتنفيذ الزيارة لكنه لم يُنفذ، لتناشد الجهات المختصة بمحاسبة المتسببين في حرمانها من ابنتها.

وعبر وسم “ردوا ليان لأمها” طالب مواطنون بتدخل الجهات المعنية لرد الطفلة إلى والدتها المكلومة، خاصةً وأن القانون في صفها ويجب أن ترى ابنتها، مؤكدين أن فترة 6 سنوات طويلة وصعبة على أي أم.

ودعوا الله تعالى أن يجمع الطفلة وأمها على خير، وأن يتعامل الأب بإنسانية أكثر لإراحة قلب مطلقته، خاصةً وأنه لا يجب أن يدفع الأبناء ثمن المشكلات بين المطلقين.