رئيس نادي #النصر يزف بشرى للجماهير

المواطن - محمد سمعه

أظهر صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر رد فعله، وذلك بعد إعلان شركة صلة سحب التذاكر التي تم بيعها لجماهير الهلال بالخطأ قبل لقاء الديربي اليوم الأحد بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: تابعنا باهتمام الخلل في توزيع التذاكر منذ بدايته، وحصلنا على حقنا بالكامل وهو ٣٠% من سعة الملعب، أشكر هيئة الرياضة والرابطة على سرعة دعمهما، كما أشكر الإخوة في صلة الأخ هشام اللحيدان وعلاء عبد الربه وعبدالله الضويحي، وشكري لأخي عبدالرحمن الحلافي على جهدهم المبذول لحل الأزمة.

وأضاف السويكت: أشكر جمهور الشمس الاستثنائي على الدعم اللامحدود للكيان، وتقديراً لوقفتهم الصادقة ستوزع التذاكر المستردة من شركة صلة مجاناً في متجر النادي عند الساعة الثانية ظهراً، فلنا الانتصار والتوفيق والبطولات بإذن الله تعالى.

وأعلنت شركة صلة، المسؤولة عن بيع تذاكر ديربي الهلال والنصر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس السبت، عن إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر.

وقالت شركة صلة عبر حسابها الرسمي في تويتر: سيتم إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر، حيث سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل وتطبيقًا للأنظمة.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة.