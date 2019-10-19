رسميًّا .. إقالة سييرا وتكليف العبدلي في #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، اليوم السبت، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر أن قرار إدارة العميد بإقالة سييرا جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأعلنت إدارة أنمار الحائلي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وقبل الإعلان الرسمي من قبل إدارة الاتحاد، أوضحت قناة الإخبارية الرياضية أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قررت إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة اليوم أمام نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت قناة الإخبارية “رياضة” عبر حسابها في تويتر ونقلًا عن مصادرها: إن الإدارة اتخذت قرارًا نهائيًّا بإقالة سييرا بعد هزيمة الاتحاد للجولة الثانية على التوالي.

وفاز نادي الوحدة على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم اللاعب عبدالمحسن فلاتة لاعب الاتحاد بالهدف الأول لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تصويبة مخادعة ارتطمت فيه وعجز حارس نادي الاتحاد عن صدها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني فشلت محاولات نادي الاتحاد للعودة في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة الذي أصبح رصيده 15 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، أما نادي الاتحاد فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن.