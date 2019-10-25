زوجة رئيس تونس تحصل على إجازة 5 سنوات من سلك القضاء
حتى انتهاء ولاية قيس سعيد

زوجة رئيس تونس تحصل على إجازة 5 سنوات من سلك القضاء

2019/10/25
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حصلت القاضية إشراف شبيل زوجة رئيس تونس الجديد قيس سعيد على إجازة 5 سنوات دون مرتب من منصبها في القضاء؛ وذلك بعد تنصيب زوجها رسميًا.

وقالت مصادر إعلامية تونسية إن إجازة الزوجة جاءت بناء على طلب من زوجها الرئيس حتى لا يقال إن هناك عدم استقلال للقضاء في تونس، حيث سيتوجب عليها عدم ممارسة عملها خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان الأربعاء الماضي.

وكانت صفحة على تويتر تحمل اسم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد قد نشرت تصريحًا منسوباً لزوجته بعد فوزه في الانتخابات قالت فيه إنها لن تحمل لقب سيدة تونس الأولى.

وتابعت زوجة رجل القانون الذي لم يشارك في حياته في أي عملية انتخابات سوى تلك التي قادته إلى قصر قرطاج إن ” كل سيدة وفتاة تونسية هي أولى، مضيفة أن أعلى درجات الانتماء للوطن هو التفاني لأجله لا بناء القصور ونهب الوطن مع ترديد شعارات وطنية زائفة لتغييب عقل فقراء الوطن”.


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