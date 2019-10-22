سر الصندوقين المحيطين بالإمبراطور الياباني أثناء مراسم التنصيب 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بين الزي الفلكلوري، والطقوس القديمة لتتويج الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، ظهر صندوقان حملهما مسؤولو القصر، ملفوفان في القماش.

وُضِع الصندوقان بجوار الإمبراطور وهو يصعد عرش الأقحوان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ويضمان سيفاً وجوهرةً قديمةً، وفقاً للأسطورة يعود تاريخها إلى أسلاف الإمبراطور الياباني الأول، الذي حكم منذ 2700 سنة، بالإضافة إلى مرآة وهذه الكنوز الثلاثة المقدسة، في الثقافة اليابانية، تضفي الطابع الرسمي على مكانته كإمبراطور، وهي كبرهان على انتقال صحيح للإمبراطورية.

ورغم مرور هذه السنين، فإن شكلها لا يزال يكتنفه الغموض، فلم يرها أحد من العامة من قبل، وهو ما يضيف طابعاً سحرياً لها.

ويتم الاحتفاظ بالسيف والمرآة في أضرحة سرية في مدينتي ناغويا وايسي، أما الجوهرة فتُحفظ في القصر في طوكيو، ويمثل السيف والمرآة والجوهرة الخصائص الثلاثة المطلوبة للحكم وهم البسالة والحكمة والإحسان.

وبعد اعتلاء ناروهيتو لـ”عرش الأقحوان”، أصبح الإمبراطور الـ126 لليابان، وأتى ذلك بعد تخلي والده أكيهيتو عن العرش في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام.