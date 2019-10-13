شاهد.. تساقط الشلالات وجريان الأودية بشدة بعد أمطار الطائف

المواطن - الطائف

وثق فريق طقس الطائف بالفيديو هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان وادي نعمان أسفل عقبة الهدا.

وأظهرت المقاطع تساقط الماء من الشلالات وجريان الأودية بشدة.

أمطار وادي نعمان أسفل عقبه #الهدا ماشاء الله تبارك الله توثيق عضو #فريق_طقس_الطايف سلطان الوذيناني #الطايف_الان pic.twitter.com/F723ZheHfi — فريق طقس الطايف (@weather_taif) October 13, 2019

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.