شاهد.. تساقط الشلالات وجريان الأودية بشدة بعد أمطار الطائف

شاهد.. تساقط الشلالات وجريان الأودية بشدة بعد أمطار الطائف

2019/10/13
الساعة 6:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الطائف

وثق فريق طقس الطائف بالفيديو هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان وادي نعمان أسفل عقبة الهدا.

وأظهرت المقاطع تساقط الماء من الشلالات وجريان الأودية بشدة.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار رعدية على الطائف والمدني يحذر 
    •
  • أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان
    •
  • شاهد.. شلالات عقبة المحمدية بعد أمطار الطائف
    •
  • أهالي الطائف يفطرون تحت غزارة الأمطار وزخات البرد
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم