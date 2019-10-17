شاهد.. جوازات مطار جدة تواصل إصدار التأشيرة السياحية خلال دقائق

شاهد.. جوازات مطار جدة تواصل إصدار التأشيرة السياحية خلال دقائق

2019/10/17
الساعة 6:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

بكوادرها البشرية المُدربة وأجهزتها المتطورة، تساهم مكاتب الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في إصدار التأشيرة السياحية من خلال خطوات بسيطة باستخدام التقنيات الحديثة.

وقالت إحدى المسؤولات عن إصدار التأشيرة السياحية في مطار جدة إنه يتم استقبال السائح وتسجيل المعلومات عن طريق الآيباد، ثم يتم دفع تكلفة التأشيرة (300 ريال) وبعد ذلك يتم إصدار التأشيرة وتصل رسالة إلى إيميل السائح تتضمن الإفادة بإصدار الفيزا ثم يتم الانتقال إلى تسجيل الخصائص الحيوية والتقاط صورة واضحة للسائح.

وكانت المملكة أطلقت مؤخرًا التأشيرة السياحية الإلكترونية لمواطني 49 دولة حول العالم فيما يمكن لمواطني باقي دول العالم الحصول على التأشيرة من خلال السفارات والقنصليات في بلادهم.

ووفقًا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلًا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليًا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليًا.


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