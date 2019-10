شاهد.. جيمي كارتر يشارك في بناء منازل المشردين بعد يوم من إصابته في الرأس

المواطن - متابعة

بعد أقل من 14 ساعة من سقوطه وإصابته في الرأس والعين، ظهر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في مناسبة عامة للمشاركة في بناء مساكن للمشردين.

One day after a fall that required 14 stitches, 95-year-old former Pres. Jimmy Carter was back at it, helping to build a home with Habitat for Humanity in Tennessee. https://t.co/Qfh8u16MCK pic.twitter.com/n0a4rXuGyR

— ABC News (@ABC) October 8, 2019