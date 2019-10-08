شاهد.. جيمي كارتر يشارك في بناء منازل المشردين بعد يوم من إصابته في الرأس

شاهد.. جيمي كارتر يشارك في بناء منازل المشردين بعد يوم من إصابته في الرأس

2019/10/08
الساعة 7:53 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

بعد أقل من 14 ساعة من سقوطه وإصابته في الرأس والعين، ظهر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في مناسبة عامة للمشاركة في بناء مساكن للمشردين.

وكان كارتر تعرض للسقوط في منزله ما أدى إلى إصابته بكدمة حول عينه اليسرى إضافة إلى جرح قطعي في الرأس تطلب التدخل الجراحي حيث تم خياطته بـ14 غرزة.

ويمتلك كارتر إرادة حديدة وروح قوية تمكنه من التعافي من الكثير من الأزمات الصحية التي يتعرض لها خاصة مع التقدم في السن.

وكان جيمي كارتر أصيب بسرطان الكبد قبل 4 سنوات وتعافى من المرض ثم تعرض للسقوط وأصيب في منطقة الحوض ولزم الفراش لفترة قبل سنة ثم عاد للمشاركة في المناشط الاجتماعية بالرغم من اقتراب عمره من المائة عام.

والمعروف أن جيمي كارتر هو الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة بين عامي 1977 إلى 1981، وهو عضو الحزب الديمقراطي، شغل منصب حاكم ولاية جورجيا قبل انتخابه رئيسًا، وظل نشطًا في الحياة العامة بعد فترة رئاسته، وفي عام 2002 حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في مركز كارتر.

في عام 2012، تجاوز هربرت هوفر كأطول رئيس متقاعد في تاريخ الولايات المتحدة، وهو أيضا أول رئيس يحتفل بمرور 40 عامًا على تنصيبه.

وكشف بيان صادر عن مركز كارتر يوم 12 أغسطس 2015، عن إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن المرض انتشر في أجزاء مختلفة من جسمه وفي حينه قال جيمي كارتر إن جراحة أجريت له في الكبد كشفت عن إصابته بسرطان انتشر إلى أجزاء أخرى من جسمه.

 


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