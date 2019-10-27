شاهد| خميس العويران.. الجندي المعروف على جناح الأحبة

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

خميس العويران.. الجندي المعروف، بهذا الشعار الذي لا يخلو من عرفان ولا يتخلى عن فضل، حيا الهلال السعودي ذكرى لاعبه الكبير بعد 14 بطولة ارتدى فيها العويران القميص الأزرق.

العويران الذي عاد من رحلته العلاجية قبل أسبوع، لاقى من الحب ما جعله يتذكر بإعزاز مسيرته الكبيرة الطيبة وجعله يتطلع إلى حنو الماضي وهتافاته وما لاقاه في المدرجات من مجد جماهيري يشدو باسمه ويتغنى بمهاراته.

ونشر نادي الهلال بياناً، يعلن فيه عن تكريم العويران، قبل لقائه المرتقب مع النصر، اليوم، بينما احتفى ماجد عبد الله؛ لاعب النصر السعودي الأسبق ورئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بعودة صديقه الكبير من رحلة العلاج، قائلاً: “سعدنا اليوم بزيارة أخي الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية”.

قال ماجد: “كانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح”.

الدعوات بالشفاء للنجم الكبير لم تتوقف، بل غرد الجميع باسم العويران، عرفاناً بمسيرته وتكريماً لمشواره، في ملحمة حب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبصحبة النجم الجميل صاحب اللمسات الفنية المبهرة في عالم الساحرة المستديرة.