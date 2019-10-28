شاهد.. زهور وشموع وأصالة.. لقطات من احتفال لجين عمران بميلادها

الموطن - الرياض

احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها وسط الزهور والشموع وبحضور عدد من أصدقائها وبعض المشاهير بينهم المطربة الكبيرة أصالة.

الإعلامية أعربت عن فرحها وشكرت كل من قدم لها التهاني وشاركها فرحتها، ونشرت لقطات من الحفل.

وكتبت الإعلامية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “شكرا لكل القلوب الطيبة والراقية، اللي هنأتني وباركت لي يوم ميلادي، لو بودي أرد على الجميع بشكل شخصي، بس للأسف هالشي شبه مستحيل لكثرة الرسائل ما شاء الله، محبتكم على راسي وممتنة لمشاعركم اللطيفة، وعسى ربي يسعدكم جميعا، ويكتب لكم الفرح والسلام وراحة البال، دمتم بحب وخير”.