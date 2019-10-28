شرط واحد قد يُعيد مباراة #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان عن شرط واحد قد يُعيد مباراة الهلال والنصر مرة أخرى.

وقال سمير عثمان لـ برنامج الدوري مع وليد: إذا اعترف الحكم الإسباني في تقريره أنه ارتكب خطأ بعدم مشاهدته للاعب النصر الاحتياطي وهو يدخل أرضية الملعب لحظة تسجيل حمدالله لهدفه الثاني، هنا ستُعاد المباراة.

وتابع سمير عثمان: وخلاف ذلك لن يستوجب الأمر إعادة المباراة.

وكانت فئات عريضة من جماهير الهلال ومسؤولي الأزرق اعترضوا على احتساب الهدف الثاني للنصر خاصة أنه قبل لحظات من إحراز الهدف، دخل أحد لاعبي النصر من قائمة الاحتياط إلى أرضية الملعب لمتابعة اللعبة، وهو ما يُعد خطأً جسيماً يستوجب إلغاء الهدف وإعطاء مخالفة للفريق المنافس.

يذكر أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله كان أحرز هدفين للنصر، بينما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الهلال الوحيد.

واعتاد عبدالرزاق حمد الله على التسجيل في مباريات الهلال ضد النصر ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث سجل هدف في مواجهة الفريقين بذهاب موسم 2018/ 2019، وآخر في لقاء الإياب، قبل أن يُحرز ثنائية أمس الأحد.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر أمس، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عند 19 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع العالمي رصيده إلى 14 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.