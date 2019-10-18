صالح المحمدي بعد رحيله: شكرًا لكل الأهلاوية

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب صالح المحمدي، مدرب الأهلي المؤقت، عن مباراة التعاون، التي فاز بها الراقي بثلاثية مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق صالح المحمدي على أداء الأهلي قائلًا: سعيد بالفوز الغالي والحصول على النقاط الثلاث وأشكر اللاعبين على حضورهم الرائع خلال الفترة الماضية.

وتابع المحمدي: أقدم خالص شكري وتقديري للأمير منصور بن مشعل وأحمد الصائغ رئيس الأهلي ومجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري والجماهير الأهلاوية على الدعم والمساندة خلال المرحلة الماضية.

وأضاف المحمدي: كانت هناك العديد من المشاكل في بداية تولي قيادتي للفريق فنيًّا، خاصة عملية التنظيم الدفاعي وأيضًا العمل على تحسين الأداء الهجومي للأهلي.

وواصل صالح المحمدي حديثه قائلًا: حاولت إعادة الأهلي للانتصارات بعد البداية المتعثرة وقمنا بعمل كبير ليعود الأهلي للمنافسة.

واختتم المحمدي حديثه قائلًا: كريستيان جروس مدرب كبير وخبير ويستطيع مواصلة العمل المميز وتحقيق الانتصارات حتى يكون الأهلي منافسًا شرسًا كالعادة على بطولة الدوري.

وودع المدرب الوطني صالح المحمدي جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد قيادته الفريق الأهلاوي للفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرا لقطات من تلويح صالح المحمدي لجماهير الأهلي، خاصة أن مباراة التعاون كانت آخر مباراة للمحمدي مع الراقي، بعد تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الأهلي حتى نهاية الموسم.

وكان صالح المحمدي قاد الأهلي للفوز في ثلاث مباريات وتعادل فقط أمام النصر في دوري المحترفين.