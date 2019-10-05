صالح المحمدي يعزف سيمفونية الإبداع في مباراة الأهلي والفيحاء

المواطن - محمد سمعه

تمكن المدرب الوطني صالح المحمدي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق الفوز، اليوم السبت، في مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ تولي صالح المحمدي مسؤولية تدريب الأهلي بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش نجح المحمدي في قيادة الراقي للفوز على الفتح بالجولة الرابعة، ثم التعادل مع النصر في الجولة الخامسة واليوم تحقيق الفوز في مباراة الأهلي والفيحاء.

وقد ينال المحمدي مكافأة البقاء كمدرب دائم للراقي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد الفوز في لقاء الأهلي والفيحاء، بالإضافة إلى أن الحالة المعنوية والفنية تحسنت كثيرًا بعد قدوم المحمدي بشكل مؤقت.

وأمطر الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي، شباك نادي الفيحاء بثلاثية دون رد خلال مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء تفوقًا هجوميًّا كبيرًا من الأهلي، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء، تمكن الأهلي من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالباسط هندي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

واختتم النجم السوري عمر السومة، أهداف الراقي في مباراة الأهلي والفيحاء بإحرازه الهدف الثالث عند حلول الدقيقة الثالثة والخمسين بطريقة جميلة.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز في مباراة الأهلي والفيحاء 11 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

وبعد الفوز في مباراة الأهلي والفيحاء سيواجه الراقي، فريق التعاون في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 18 أكتوبر الجاري.