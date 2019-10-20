صور.. أطفال دار الحضانة يستضيفون مُسني الرياض‎

المواطن - الرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً اجتماعياً وترفيهياً بمقر الدار تحت شعار (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) بالتعاون مع فريق كلنا طموح التطوعي وبحضور مدير عام عمل وتنمية الرياض الدكتور يوسف السيالي، وعدد من المشرفين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

وجاء الهدف من البرنامج الموجه لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وأطفال دار الحضانة تقوية الروابط الاجتماعية بين المسنين والأطفال وإشعارهم بالبهجة وتعزيز الانتماء مع الأفراد الآخرين.

تضمن البرنامج الترحيب بالمسنين والحضور عبر كلمة ألقاها قائد الفريق التطوعي علي الحضان، تلاها كلمة ترحيبية من مديرة دار الحضانة هدى سيلان التي أبدت سعادتها باستضافة هذه الفئة الغالية بمقر الدار مؤكدة فيها مدى أهمية النشاطات الاجتماعية وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

كما احتوى البرنامج على العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية، بالإضافة إلى الأركان المنوعة كالأركان التراثية، والألعاب والتلوين.

وتخلل البرنامج العديد من العروض والأناشيد بمشاركة فرقة دقائق مرح وأطفال الدار.

اختتم البرنامج بكلمة للدكتور السيالي عبر فيها عن بالغ سروره وشكره لمنسوبات الدار والمنظمين وتقديم الجوائز والهدايا التذكارية للحضور والمشاركين.